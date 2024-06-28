Ограничения на въезд и выезд из Астаны: в акимате дали разъяснения

В акимате Астаны прокомментировали информацию, распространяемую в соцсетях о закрытии въезда и выезда из Астаны с 1 по 5 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат.

“Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о якобы закрытии дорог к столице из пригородных населенных пунктов Косшы, Коянды, Ильинка, Талапкер и др. с 1 по 5 июля не соответствует действительности. Каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено”, - говорится в сообщении.

Департамент полиции г. Астаны предупреждает об ответственности за распространение ложной информации и призывает доверять официальным источникам.