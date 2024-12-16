Ограничения на трассе "Екатеринбург-Алматы" ввели в двух регионах Казахстана
Дороги закрыли из-за ухудшения погодных условий.
Сегодня, 19:46
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Сегодня, 19:46Сегодня, 19:46
94Фото: drive2.ru
"КазАвтоЖол" сообщил о новых ограничениях на трассах в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz.
"16 декабря в 19:30 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий, для всех видов автотранспорта закрыт участок дороги "Екатеринбург-Алматы" от посёлка Сарыколь до границы СКО; в Северно-Казахстанской области ограничение для всех видов транспорта введены на участке автодороги "Екатеринбург-Алматы" км 729-768 от границы Костанайской области до села Токсан би", — говорится в сообщении.
Предполагается, что дороги откроют 17 декабря в 8:00.
Ранее движение было ограничено на нескольких участках республиканских трасс в Акмолинской и Костанайской областей.
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