"КазАвтоЖол" сообщил о новых ограничениях на трассах в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz.

"16 декабря в 19:30 в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий, для всех видов автотранспорта закрыт участок дороги "Екатеринбург-Алматы" от посёлка Сарыколь до границы СКО; в Северно-Казахстанской области ограничение для всех видов транспорта введены на участке автодороги "Екатеринбург-Алматы" км 729-768 от границы Костанайской области до села Токсан би", — говорится в сообщении.

Предполагается, что дороги откроют 17 декабря в 8:00.

Ранее движение было ограничено на нескольких участках республиканских трасс в Акмолинской и Костанайской областей.