В Петропавловске ограничили продажу картофеля по социальной цене из стабфонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Теперь в одни руки отпускают не больше трёх килограммов. Лимит объясняют зверским аппетитом перекупщиков.

В точках стабфонда картофель можно купить по 97 тенге, в супермаркетах – по 110 тенге. Это втрое дешевле, чем на рынках. Овощ закупают у местных фермеров, в регионе он считается лучшим на вкус. Ограничение продажи власти никак не связывают с дефицитом. 1200 тонн картофеля, который имеется в стабфонде, хватит до нового урожая. А вот на перекупщиков запас не рассчитан. Ранее такие ограничение ввели в Актобе и Атырау.

"В одни руки выдается 2-3 килограмма картофеля. Это связано с тем, чтобы не было спекуляции и злоупотреблений, потому что ажиотажный спрос на картофель. Не связано с тем, что есть дефицит картофеля", – сказал заместитель председателя АО "СПК "Солтүстік" Гамали Жумашов.

О том, есть ли в Казахстане дефицит картофеля, и почему в разы выросла его стоимость, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.