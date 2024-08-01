Ограничения на передвижение транспорта и пешеходов введут в Астане с 7 по 10 августа

В связи с проведением в Астане ряда общественно-политических мероприятий с 7 по 10 августа в столице введут временные ограничения на передвижение транспорта и пешеходов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Службе госохраны, перекрывать будут улицы преимущественно в районах "Есиль" (Южная объездная дорога, проспекты Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, улицы Достык, Керей - Жанибек хандар), "Нура" (проспекты Туран, Ұлы Дала) и "Алматы" (проспект Тәуелсіздік, улицы Ж.Нажимеденова, К.Аманжолова).