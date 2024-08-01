  • 1 Августа, 17:51
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Ограничения на передвижение транспорта и пешеходов введут в Астане с 7 по 10 августа

Сегодня, 17:40
АВТОР
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instagram.com/sgork_official Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
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Фото: instagram.com/sgork_official

В связи с проведением в Астане ряда общественно-политических мероприятий с 7 по 10 августа в столице введут временные ограничения на передвижение транспорта и пешеходов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Службе госохраны, перекрывать будут улицы преимущественно в районах "Есиль" (Южная объездная дорога, проспекты Кабанбай батыра, Мәңгілік Ел, Ұлы Дала, улицы Достык, Керей - Жанибек хандар), "Нура" (проспекты Туран, Ұлы Дала) и "Алматы" (проспект Тәуелсіздік, улицы Ж.Нажимеденова, К.Аманжолова).

"В рамках подготовки, 3 августа будут проведены совместные плановые учения. Мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных и правоохранительных органов, а также Вооруженных сил РК, в том числе военной авиации. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности", - сообщили в пресс-службе СГО.

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