Ограничения на передвижение крупногабаритных авто хотят ввести в Астане
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В Астане могут ввести ограничения на передвижение грузовиков. Об этом сообщил аким города Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.
В публикации на своей странице в Instagram градоначальник отметил, что большинство водителей тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств не соблюдает весовые параметры по грузу.
"К примеру, вместо 25 тонн могут везти до 100 тонн груза, а то и больше. Это создает ряд неудобств: как самим участникам дорожного движения, так и оказывает колоссальную нагрузку на дороги. Сегодня встретились с представителями министерства транспорта, полиции города, компаний-перевозчиков и строительных компаний. Обсудили меры по контролю за соблюдением веса грузовиков. Планируем ввести ограничения на передвижение тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в часы пик", - сообщил Касымбек.
Он напомнил, что в сентябре в Астане запустят автоматизированную систему взвешивания автотранспорта. Пока она работала тестовом режиме, за месяц фиксировала более 10 тысяч нарушений.
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