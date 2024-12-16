Ограничения из-за непогоды ввели на трассах в двух регионах
Планируется, что дороги откроют 17 декабря в 8:00 часов.
Сегодня, 17:11
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Сегодня, 17:11Сегодня, 17:11
160Фото: drive2.ru
"КазАвтоЖол" ограничил движение на республиканских трассах в Акмолинской и Костанайской областях, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового автотранспорта16 декабря в 17:00 в Акмолинской области на участке автодорог: "Костанай-Аулиеколь-Сурган" от границы Костанайской области до посёлка Сурган; "Жаксы-Есиль-Бузулук" от посёлка Аксай до города; "Жезказган-Петропавловск" от посёлка Бузулук до посёлка Сурган; в Костанайской области на участке автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области", — говорится в сообщении.
Планируется, что дороги откроют 17 декабря в 8:00 часов.
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