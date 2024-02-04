Ограничения из-за непогоды действуют на трассах в шести регионах Казахстана
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"КазАвтоЖол" обновил список трасс, закрытых из-за снега, метели и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 21:00 4 февраля действует ограничение движения автотранспорта на восьми участках автодорог республиканского значения в шести областях.
Актюбинская область
- "Самара-Шымкент", 776-965 км, от заправки ЭКО Ойл до посёлка Карабутак;
- "Самара-Шымкент", 965-1153 км, от посёлка Карабутак до посёлка Иргиз;
- "Самара-Шымкент", 1153-1240 км, от посёлка Иргиз до границы Кызылординской области.
Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.
Западно-Казахстанская область
- "Уральск-Таскала-граница с РФ", 4-104 км, от Уральска до границы с РФ.
Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.
Карагандинская область
- "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход", 0-16 км от села Пришахтинск до села Новостройка.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Костанайская область
- "Жезказган-Петропавловск", 252-335 км, от границы Улытауской области до Аркалыка.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Кызылординская область
- "Самара-Шымкент", 1240-1360 км, от границы Актюбинской области до Аральска.
Область Улытау
- "Жезказган-Петропавловск", 137-252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской обл.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
Напомним, штормовое предупреждение на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны.
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