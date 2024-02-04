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Ограничения из-за непогоды действуют на трассах в шести регионах Казахстана

Сегодня, 21:49
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pixabay Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
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Фото: pixabay

"КазАвтоЖол" обновил список трасс, закрытых из-за снега, метели и плохой видимости, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 21:00 4 февраля действует ограничение движения автотранспорта на восьми участках автодорог республиканского значения в шести областях.

Актюбинская область

  • "Самара-Шымкент", 776-965 км,  от заправки ЭКО Ойл до посёлка Карабутак;
  • "Самара-Шымкент", 965-1153 км, от посёлка Карабутак до посёлка Иргиз;
  • "Самара-Шымкент", 1153-1240 км, от посёлка Иргиз до границы Кызылординской области.

Ограничение действует для грузовых и общественных видов автотранспорта.

Западно-Казахстанская область

  • "Уральск-Таскала-граница с РФ", 4-104 км, от Уральска до границы с РФ.

Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта.

Карагандинская область

  • "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход", 0-16 км от  села Пришахтинск до села Новостройка.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Костанайская область

  • "Жезказган-Петропавловск",  252-335 км, от границы Улытауской области до Аркалыка.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Кызылординская область

  • "Самара-Шымкент", 1240-1360 км, от границы Актюбинской области до Аральска.

Область Улытау

  • "Жезказган-Петропавловск", 137-252 км, от посёлка Улытау до границы Костанайской обл.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

Напомним, штормовое предупреждение  на 4 февраля было объявлено в большинстве регионов страны.

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