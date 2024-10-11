Ограничения движения введут на одной из основных дорог в Казахстане

В Нацкомпании "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи с проведением строительных работ по установке балок на пересечении автодороги в рамках проекта АО "НК "ҚТЖ" "Строительство кольцевой железнодорожной линии в обход Алматинского вокзала", движение на участке платной дороги "Алматы – Усть-Каменогорск" с 38+800 км по 46 км будет временно перекрыто, передаёт BaigeNews.kz.

"Ограничение действует 15, 16 и 17 октября с 00:00 до 06:00", ― говорится в сообщении.

Для объезда основное движение будет организовано по параллельной дороге "Алматы – Жетыген".