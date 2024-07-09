Ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам хотят ввести в 2025 году

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, когда планируется ввести ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

"Учитывая большой объем инвестиции в строительство дорог, крайне важно сохранить на должном уровне построенные дороги. Всего по стране зарегистрировано более 450 тыс. грузовых автомобилей, из них 60 тыс. не соблюдают разрешенный объем перевозки 25 тыс. грузов. Это напрямую влияет на разрушение путей. В связи с этим разработаны соответствующие законодательные поправки для усиления ответственности владельцев карьеров по соблюдению весовых параметров, запрета выхода карьерных самосвалов на дороги общего пользования. Данные нормы планируется ввести в Мажилис до сентября и в последующем ввести в действие с начала 2025 года", - сказал Марат Карабаев.

По его словам, начаты работы по установке 220 автоматических станций измерения при движении автотранспорта до конца 2025 года.

Станции будут регистрировать нарушения онлайн и оформлять штрафы в формате программы "Сергек".