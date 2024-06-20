Ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам хотят ввести в Казахстане

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров разъяснил планы по установке ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Есть нормативы - 8 тонн на ось. Есть самосвалы, которые возят более 100 тонн, вместо положенных 25. Вот эти самосвалы, которые ездят по дорогам, они относятся к категории карьерных. То есть они должны ездить на карьерах… У нас есть мультипликативный эффект. То есть мы видим плохие дороги, но при этом … по ним ездят большегрузные машины. Нам надо выбирать, какой из них меньше. Поэтому допустимые нормы мы не будем запрещать. В пределах допустимых норм пусть ездят. Но те, которые относятся к карьерам, мы им запретим въезд на дороги. Вы же понимаете, мультипликативный эффект это порядка 500 миллиардов тенге у нас разрушаются дороги именно из-за езды", - сказал Максат Калиакпаров в кулуарах сената.