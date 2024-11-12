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Ограничение на вывоз сжиженного газа на полгода продлили в Казахстане

Сегодня, 09:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
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Фото: pixabay.com

Стало известно, что глава Министерства энергетики РК подписал приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", передаёт BaigeNews.kz.

В тексте сообщается следующее:

  • ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Исключение составляют:

  • вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима в соответствии с пунктом 1 статьи 722 Налогового кодекса;
  • вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • перемещаемые транзитные перевозки, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами РК;
  • вывозимые в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Приказ главы Минэнерго вводится в действие с 14 ноября 2024 года.

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