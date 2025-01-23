В Астане приняли меры для обеспечения стабильных цен на картофель. Об этом сообщили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz.

Дефицита картофеля в городе нет. Продукция в достаточном объёме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а её запасы своевременно пополняются.

"Для предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля – не более пяти килограммов в одни руки", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, где можно купить дешёвый картофель в Астане.