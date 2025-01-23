Ограничение на продажу картофеля в одни руки ввели в магазинах Астаны
Дефицита овощей в городе нет.
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
120Фото: акимат Астаны
В Астане приняли меры для обеспечения стабильных цен на картофель. Об этом сообщили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz.
Дефицита картофеля в городе нет. Продукция в достаточном объёме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а её запасы своевременно пополняются.
"Для предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля – не более пяти килограммов в одни руки", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, где можно купить дешёвый картофель в Астане.
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