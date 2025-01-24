В акимате Астаны сообщили, что ограничения по реализации картофеля отсутствуют, дефицита нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

“Временные ограничения на продажу картофеля – не более пяти килограммов в одни руки – были введены администрациями сетей Small и Spar 22 января. Данная мера была предпринята ими самостоятельно в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей перепродажи (ограничения сняты). К примеру, во всех торговых сетях Small и Spar картофель реализовывается по 280 тенге за килограмм”, – говорится в сообщении.

В акимате заверили, что в Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель. В рамках оборотного механизма управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города еженедельно проводится интервенция картофеля объемом более 200 тонн в неделю.

Напомним, ограничение на продажу картофеля в одни руки ввели в магазинах Астаны. Ранее сообщалось о том, где можно купить дешёвый картофель в Астане.

Редакция BaigeNews.kz писала о причинах повышения цен на картофель. Предприниматели считают, что основная причина заключается в трейдерах. Кроме того, несколько дней назад Минторговли выявило превышение торговой надбавки.