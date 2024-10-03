Ограничение, контроль, забота и любовь – депутат поделился своими методами воспитания детей

Воспитание подрастающего поколения - это задача не только Министерства просвещения или местных акиматов. Этот вопрос касается всего общества. Ответственность за воспитание лежит на каждом из нас: родителях, образовательных учреждениях, правоохранительных органах и государственных структурах. Таким мнением с корреспондентом BaigeNews.kz поделился депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Депутат считает неконструктивным искать виновных в происходящих сегодня в стране проблемах, связанных с детьми.

"Я думаю, что здесь важен не вопрос "Кто виноват?", а вопрос "Что делать?". Поэтому, если конструктивно говорить, здесь должны участвовать и родители, и правоохранительные органы, и школы, и больницы. То есть мы должны говорить в целом о нашем обществе", - сказал Аймагамбетов.

Проблему участившихся суицидов среди школьников Асхат Аймагамбетов назвал крайне чувствительной и предложил рассматривать её исключительно с научной точки зрения. По его словам, зачастую проблемы сводятся к одной причине – интернету, буллингу или семейным конфликтам. Но депутат уверен, что это комплексный вопрос, где множество связанных друг с другом факторов сыграли свою роль.

"Причин достаточно много. Например, буллинг в образовательных учреждениях, семейные проблемы, психические отклонения, влияние интернета - всё это может привести к трагическим последствиям. Мы должны смотреть на эту проблему очень комплексно и решать все вопросы одинаково", - считает мажилисмен.

Как должны реагировать госорганы?

Депутат отметил, что уже проделана значительная работа.

"Мы в последние годы открыто говорим о том, что буллинг есть. Создаются психологические службы в школах. Приняты нормы, которые накладывают ответственность за насилие над детьми. Сейчас мы принимаются меры по регулированию социальных сетей", - рассказал депутат.

Однако на этом работа по предотвращению суицидов не должна заканчиваться. Она должна быть системной и долгосрочной.

"Предотвращение суицидов должно стать частью комплексной политики, объединяющей усилия всех заинтересованных сторон. Наука говорит о том, что работа по предотвращению суицидов должна носить комплексный характер. Это не должны быть разовые акции: провели 10 собраний, 5 встреч, опубликовали 10 постеров и забыли до следующего периода. Такого быть не должно. Я вижу, что сейчас у нас государственный аппарат проводит достаточно последовательную работу в этом смысле. Я думаю, что эту работу мы должны дальше продолжить", - сказал Аймагамбетов.

Между тем есть моменты, которыми не доволен экс-министр образования. К примеру, у него много вопросов к доступности психологической службы.

"Мы создали их в каждой школе. Но на сколько они доступны? В школе на 1200 мест обучаются 2000 школьников. На такое количество работают всего несколько психологов. Я не задаю вопрос о квалификации этих психологов. Речь идёт об их количестве. Мы долгие годы ставили вопрос об изменении нормативов обеспеченности психологами школ. В школах мы должны укрепить психологические службы. Увеличить их количество", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что психологи очень востребованы в казахстанских школах.

"Дети нуждаются в специализированной помощи. Они в очереди стоят к психологам, они общаются", - подчеркнул он.

Запретить соцсети или дать свободу?

Мажилисмен согласен с тем, что социальные сети негативно влияют на неокрепшие умы подростков.

"Есть исследования, которые показывают, что это действительно так. Они достаточно негативно влияют, тем более, когда речь идёт о детях, у которых до 16 лет ещё формируются и головной мозг, и психика. Поэтому во многих странах принимают законы об ограничении. Например, в школах некоторых стран ограничен доступ к смартфонам. В Великобритании приняли такие законы, во Флориде, в Штатах это обсуждается, в Европе это повсеместно делается. Но мы должны говорить о том, что проблема социальных сетей это больше как триггер", - заметил он.

Депутат рассказал, что сам ограничивает экранное время своих детей.

"Родители должны следить и смотреть, сколько ваш ребенок проводит времени в социальных сетях. К сожалению, в Apple уже с 12 лет можно зарегистрировать детей. Instagram выпустил приложение для детей и подростков. Я считаю, что возраст доступа к социальным сетям должен быть намного выше возраст должен быть выше - с 15-16 лет. Это говорю не я, это говорят исследования. Родители должны беспокоиться, контролировать, смотреть, чем всё-таки занимаются дети в Интернете и должны регулировать", - сказал депутат.

Асхат Аймагамбетов считает, что тотальным запретом социальных сетей проблему не решить.

"Здесь должен быть правильный сбалансированный подход. Надо смотреть, сколько ребёнок времени проводит в Интернете, что он смотрит, ограничивать по возрасту, контенту. Должен быть доверительный контакт с детьми. Их нужно учить и объяснять им", - сказал он.

Вводить законодательный запрет на соцсети мажилисмен считает не целесообразным.

"У нас социальные сети больше являются инструментом и механизмом. Мы должны ограничить возраст, как это делается во многих странах. Использование социальных сетей детьми до 16 лет, особенно девочек, очень сильно вредит психическому здоровью наших детей. Ограничение, контроль, мониторинг, забота, любовь, общение - это более продуктивное решение, чем просто тотальный запрет", - сказал он.

Он считает важным создать доверительную атмосферу в семьях и образовательных учреждениях, чтобы подростки могли открыто делиться своими переживаниями.