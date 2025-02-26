Ограничение движения ввели в трех областях Казахстана из-за непогоды
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
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Нацкомпания "КазАвтоЖол" сообщает, что по состоянию на 08:00 26 февраля 2025 года на 5 республиканских автомобильных дорогах в 3 областях введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz.
Область Улытау:
автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 216-424 (граница Кызылординской области — город Жезказган).
Область Жетысу:
автодорога "Ушарал-Достык-граница КНР" км 84-164 (п.Коктума - станция Достык).
автодорога "Сарыозек - Коктал" км 141-142 (мост Конбе).
Кызылординская область:
автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 12-216 (город Кызылорда — граница области Улытау).
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