Нацкомпания "КазАвтоЖол" сообщает, что по состоянию на 08:00 26 февраля 2025 года на 5 республиканских автомобильных дорогах в 3 областях введено ограничение движения, передаёт BaigeNews.kz.

Область Улытау:

автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 216-424 (граница Кызылординской области — город Жезказган).

Область Жетысу:

автодорога "Ушарал-Достык-граница КНР" км 84-164 (п.Коктума - станция Достык).

автодорога "Сарыозек - Коктал" км 141-142 (мост Конбе).

Кызылординская область:

автодорога "Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты" км 12-216 (город Кызылорда — граница области Улытау).