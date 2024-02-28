Ограничение движения ввели в одной области Казахстана
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В связи с ухудшением погодных условий в Жамбылской области ввели ограничение движения для всех видов автотранспорта на 1 автодороге республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"По состоянию на 09:15 ч. 28 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения транспорта на 1 автодороге республиканского значения в 1 области", - говорится в сообщении.
Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км.
1. "Алматы-Ташкент-Термез" - уч. с.Кенен - с.Кайнар. (движение осуществляется через старый перевал Кордай). Скопление транспорта на участке – отсутствует.
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 414 единиц техники и 841 человек.
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