Ограничение движения ввели в области Жетiсу
Меры применены на автодороге Ушарал - Достык.
Сегодня, 09:01
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Сегодня, 09:01Сегодня, 09:01
126Фото: pixabay.com
25 декабря 2024 года в 08:00 в области Жетiсу в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ушарал - Достык (84-164 км, от станции Коктума до села Достык), передаёт BaigeNews.kz.
Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря 2024 года в 10:00.
"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что две улицы Астаны могут стать односторонними.
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