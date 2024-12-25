25 декабря 2024 года в 08:00 в области Жетiсу в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Ушарал - Достык (84-164 км, от станции Коктума до села Достык), передаёт BaigeNews.kz.

Ориентировочное время открытия дороги — 31 декабря 2024 года в 10:00.

"Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток", - отметили в компании.

Напомним, ранее сообщалось, что две улицы Астаны могут стать односторонними.