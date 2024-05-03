Ограничение движения ввели на БАКАД

На Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД) начались работы по обновлению разметки. Движение по некоторым полосам ограничено, передаёт BaigeNews.kz.

"В течение месяца будет введено временное ограничение движения на некоторых полосах. Данные меры направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения. Обновлённая разметка чётче обозначит границы полос, что в свою очередь поможет водителям лучше ориентироваться и снизит риск возникновения аварийных ситуаций", - сообщили в Минтранспорта.

В Комитете автомобильных дорог призвали участников движения быть особенно внимательными во время проведения этих работ и следовать указаниям, размещённым на информационных табло.

Завершить работы планируют до конца мая.