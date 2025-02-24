В пресс-службе АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" рассказали, что ограничено движение на участке трассы в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию на 09:00 24 февраля 2025 года введено ограничение движени в области Жетысу на автодороге "Ушарал-Достык-граница КНР" км 84-164 (п.Коктума - ст.Достык)", - говорится в сообщении.

К слову, в настоящее время для содержания дорог задействованы 715 единицы спецтехники и 1751 специалистов.

Ранее сообщалось, сократить прогулки рекомендовали жителям Алматы и ещё 4 городов.