Ограничение движения введут на трассе в области Абай
Сегодня, 15:45
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
126Фото: regnum.ru
"КазАвтоЖол" ввел ограничения движения на республиканской трассе в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
"10 ноября в 16:30 в области Абай в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги "Алматы — Усть-Каменогорск", от села Таскескен до села Калбатау", — говорится в сообщении.
Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября в 06:00.
К этому часу на автодорогах задействованы 420 единиц техники и 645 человек.
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