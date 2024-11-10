Ограничение движения введут на трассе в области Абай

"КазАвтоЖол" ввел ограничения движения на республиканской трассе в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

"10 ноября в 16:30 в области Абай в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на участке автодороги "Алматы — Усть-Каменогорск", от села Таскескен до села Калбатау", — говорится в сообщении.

Ориентировочное открытие дороги — 11 ноября в 06:00.

К этому часу на автодорогах задействованы 420 единиц техники и 645 человек.