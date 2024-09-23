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Ограничение движения введут на дороге в обход Астаны

Сегодня, 17:14
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baigenews.kz Сегодня, 17:14
Сегодня, 17:14
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Фото: baigenews.kz

С 24 сентября на дороге Р-10 "Обход Астана" введут ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с проведением среднего ремонта на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" с 46 по 53 километр с 24 по 27 сентября движение будет ограничено", - сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

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