Ограничение движения введут на дороге в обход Астаны

С 24 сентября на дороге Р-10 "Обход Астана" введут ограничение движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с проведением среднего ремонта на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" с 46 по 53 километр с 24 по 27 сентября движение будет ограничено", - сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".