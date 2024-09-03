Ограничение движения введут на дороге "Обход Астаны"

В компании "КазАвтоЖол" сообщили о введении ограничения движения на участке дороги Р-10 "Обход Астана" - с 46 по 53 километры, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с проведением среднего ремонта на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" (под транспортной развязкой Кабанбай Батыра) 3 сентября с 21:00 до 9:00 4 сентября движение будет ограничено", - говорится в сообщении.