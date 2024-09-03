Ограничение движения введут на дороге "Обход Астаны"
Сегодня, 15:32
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Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
56Фото: baigenews.kz
В компании "КазАвтоЖол" сообщили о введении ограничения движения на участке дороги Р-10 "Обход Астана" - с 46 по 53 километры, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с проведением среднего ремонта на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" (под транспортной развязкой Кабанбай Батыра) 3 сентября с 21:00 до 9:00 4 сентября движение будет ограничено", - говорится в сообщении.
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