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Ограничение движения введут на дороге "Обход Астаны"

Сегодня, 15:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:17
Сегодня, 15:17
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Фото: baigenews.kz

Временное ограничение движения введут с 13 августа на участке дороги Р-10 "Обход Астаны" с 36 по 46 километры, передаёт BaigeNews.kz.

По данным АО "НК "КазАвтоЖол", с 13 до 16 августа на этом отрезке будут проводить плановый средний ремонт дороги.

"Возможно временное частичное ограничение движения на данном участке. Рекомендуется заранее запланировать альтернативный маршрут", - обратились к автомобилистам в компании.

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