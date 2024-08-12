Ограничение движения введут на дороге "Обход Астаны"

Временное ограничение движения введут с 13 августа на участке дороги Р-10 "Обход Астаны" с 36 по 46 километры, передаёт BaigeNews.kz.

По данным АО "НК "КазАвтоЖол", с 13 до 16 августа на этом отрезке будут проводить плановый средний ремонт дороги.