С 23:00 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий ограничили движение по одному из участков республиканской трассы, передаёт BaigeNews.kz.

В "КазАвтоЖол" уточнили, что перекрыт проезд на участке автодороги "Подъезд к турбазе Алма-Тау" км 0-15 (между посёлками Туздыбастау и Бескайнар).

Ориентировочное время открытия дороги - 24 января в 9:00.

Также в Алматинской области ограничено движение для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения Астана – Караганда – Алматы от границы Жамбылской области до села Каншенгель.