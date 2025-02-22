"КазАвтоЖол" ввёл ограничения на 10 республиканских автомобильных дорогах в семи областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Акмолинская область: ограничение введено на автодороге "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ" на участке от километра 856 до 915 (граница Северо-Казахстанской области - поселок Жаксы).

Актюбинская область: ограничения введены на автодорогах "Актобе - Уральск - граница РФ" на участке от километра 526 до 618 (граница Западно-Казахстанской области - поселок Кобда), "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" на участках от километра 14 до 255 (город Актобе - село Карауылкелды) и от километра 255 до 337 (от села Карауылкелды до границы Атырауской области), "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" на участках от километра 776 до 1240 (город Актобе - граница Кызылординской области) и от километра 22 до 99 (город Актобе - граница РФ).

Атырауская область: ограничение введено на автодороге "Актобе - Кандыагаш - Доссор - Атырау - граница РФ" на участках от километра 337 до 492 (граница Актюбинской области - село Макат) и от километра 492 до 603 (село Макат - город Атырау), а также на автодороге "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау" на участке от километра 3 до 120 (село Доссор - село Кульсары).

Западно-Казахстанская область: ограничение введено на автодороге "Актобе - Уральск - граница РФ" на участке от километра 394 до 526 (поселок Жымпиты - граница Актюбинской области).

Область Жетісу: ограничение введено на автодороге "Ушарал-Достык-граница КНР" на участке от километра 84 до 164 (поселок Коктума - станция Достык).

Кызылординская область: ограничение введено на автодороге "Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР" на участке от километра 1240 до 1362 (граница Актюбинской области - город Аральск).

Северо-Казахстанская область: ограничение введено на автодороге "Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-граница РФ" на участке от километра 846 до 856 (граница Акмолинской области - поворот на село Тахтаброт).