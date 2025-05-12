В Алматы предотвращена попытка дерзкой кражи из отделения одного из банков второго уровня, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщили в полиции Жетысуского района, в ночное время неизвестный мужчина проник в здание через окно и направился к кассовому узлу, рассчитывая добраться до денежных средств. Однако преступные планы нарушило бронированное стекло, которое злоумышленнику не удалось преодолеть. Поняв, что попасть к деньгам не удастся, он поспешно покинул место происшествия.

Сотрудники управления криминальной полиции и районного отдела полиции сработали оперативно: подозреваемый - 32-летний мужчина - был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Как отметил начальник УП Жетысуского района Жанибек Шынасилов, инцидент стал хорошей проверкой эффективности систем видеонаблюдения и быстрой реакции правоохранителей.

"Преступление удалось раскрыть по горячим следам благодаря координации действий наших подразделений. Злоумышленник уже дал признательные показания", - сообщил начальник УПК ДП Алматы Талант Исаев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.