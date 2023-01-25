Ограбление Фирузы Шариповой в Таиланде попало на видео

Чемпионку мира по профессиональному боксу Фирузу Шарипову ограбили в Таиланде. Момент, когда вор пробрался в дом, где остановилась спортсменка, сняли камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я проснулась оттого, что мама кричала: "Фируза, посмотри, посмотри". Я спустилась вниз со второго этажа и узнала, что нас обокрали. Терраса была открыта и рядом с бассейном лежали наши сумки, которые были выпотрошены все до копейки", - рассказала спортсменка.

На место вызвали полицию, стражи порядка сняли отпечатки, просмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как высокий худой мужчина ходит по двору. Лица "гостя" не разглядеть, так как он был в капюшоне.

Шарипова отправилась на сборы в Таиланд, чтобы подготовиться к предстоящему весной 2023 года бою против чемпионки из Малави Рут Чисейл.