Ограбивший пенсионерку мужчина задержан в Актобе

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Злоумушленник в Актобе отнял у бабушки сумочку с деньгами и документами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

По данным ведомства, инцидент случился 1 февраля на пересечении улиц О.Кошевого и Есет-батыра.

"Неизвестный мужчина, толкнув 68-летнюю пенсионерку, отобрал женскую сумочку, внутри которой находились банковские карты, документы и 50 тысяч тенге. В ходе оперативных мероприятий задержан 28-летний подозреваемый, который дал признательные показания. Деньги мужчина успел потратить", — рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что проводится досудебное расследование по части 1 статьи 191 УК РК "Грабёж". Подозреваемый водворён в ИВС.