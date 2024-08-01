Огонь шахматной Олимпиады зажгли в Астане

В Астане открылся командный чемпионат мира по рапиду и блицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

На чемпионат в Астану прибыли многократные чемпионы мира и первые номера мужского и женского рейтингов Магнус Карлсен и Хоу Ифань, действующие чемпионы мира Цзюй Вэньцзюнь и Дин Лижэнь. Всего в чемпионате сразятся 315 лучших шахматистов мира в составе 39 команд, среди которых есть интернациональные команды.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась в столичном амфитеатре на берегу Ишима. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял олимпийский огонь из рук президента ФИДЕ Аркадия Дворковича.

"Сегодня шахматы – интеллектуальный вид спорта, который покорил весь мир. Международная шахматная федерация с вековой историей объединила за шахматной доской более 200 стран мира. Сегодня уже свыше 200 тысяч казахстанцев занимаются шахматным спортом", – отметил Олжас Бектенов.

Зажечь огонь шахматной Олимпиады на сцене амфитеатра было доверено многократной чемпионке мира Хоу Ифань.

Чемпионат пройдёт в столичном Конгресс-центре. 2-4 августа состоятся 12 раундов рапида, 5 августа в два этапа пройдёт чемпионат по блицу. Матчи "команда на команду" и в рапиде, и в блице играются на шести досках, включая в обязательном порядке женщину и игрока-любителя (с рейтингом ниже 2000).

Общий призовой фонд турнира составляет 350 тысяч евро. В дополнение к кубкам и денежному вознаграждению члены трёх лучших команд в каждой категории получат золотые, серебряные и бронзовые медали.