Огонь перекинулся на кровлю: крупный пожар произошёл в Туркестанской области

В Туркестанской области пожарные потушили горение в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в селе Шаульдер Отырарского района. Загорелась квартира на третьем этаже с переходом огня на кровлю здания.

Пожар ликвидирован на площади 432 квадратных метра.