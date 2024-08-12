  • 12 Августа, 17:07
  • BAIGENEWS

Огонь перекинулся на кровлю: крупный пожар произошёл в Туркестанской области

Сегодня, 15:59
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: МЧС РК

В Туркестанской области пожарные потушили горение в жилом доме, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в селе Шаульдер Отырарского района. Загорелась квартира на третьем этаже с переходом огня на кровлю здания.

Пожар ликвидирован на площади 432 квадратных метра.

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