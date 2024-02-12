  • 12 Февраля, 04:14
  • BAIGENEWS

Огонь охватил SPA-салон в Астане

Сегодня, 03:34
АВТОР
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pixabay / иллюстративное фото Сегодня, 03:34
Сегодня, 03:34
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Фото: pixabay / иллюстративное фото

В Астане произошёл пожар в SPA-салонe, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Салон расположен на первом этаже шестиэтажного административного здания по улице Ташенова. Сообщение о возгорании поступило в службу пожаротушения 11 февраля в 22:57. 

По данным МЧС, в SPA-салоне произошло горение парильного помещения. В 23:23 пожар локализован на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте задействованы силы и средства ДЧС Астаны (22 сотрудника и пять единиц техники).

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