Огонь охватил SPA-салон в Астане
Сегодня, 03:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:34Сегодня, 03:34
100Фото: pixabay / иллюстративное фото
В Астане произошёл пожар в SPA-салонe, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Салон расположен на первом этаже шестиэтажного административного здания по улице Ташенова. Сообщение о возгорании поступило в службу пожаротушения 11 февраля в 22:57.
По данным МЧС, в SPA-салоне произошло горение парильного помещения. В 23:23 пожар локализован на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте задействованы силы и средства ДЧС Астаны (22 сотрудника и пять единиц техники).
Самое читаемое
- Регионы Казахстана начали резать свои бюджеты
- Накачивали наркотиками и насиловали: страшное преступление против школьницы расследуют в Каскелене
- "Сына сильно бьёт": после сообщения в Instagram детей отобрали у семьи из пригорода Павлодара
- Разгромом закончился матч Куламбаевой за выход в финал турнира в Индии
- В Актобе наградили фельдшеров, ползком добиравшихся по сугробам к пациенту