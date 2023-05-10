"Огненный шторм" охватил Россию

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Лесные пожары бушуют сразу в нескольких регионах России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на российские СМИ. В отдельных населенных пунктах целые улицы превратились в пепелище. Десятки сгоревших домов, погибшие люди, спасающиеся от огня и дыма животные. Самая тяжелая обстановка в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Там введен режим ЧС.

Так, в Свердловской области бушует сразу 70 лесных пожаров. На помощь пожарным вышли почти шесть тысяч добровольцев. В Тюменской области при тушении пожаров погиб 49-летний доброволец. В этом регионе больше тысячи пожарных пытаются справиться с огнем, но на подмогу им все равно выходят местные жители - люди не могут безучастно смотреть, как их соседи остаются без крыши над головой. А в Курганской области от лесных пожаров погибли 21 человек. Еще десятки остались без крова. Там уничтожены свыше 300 жилых домов и 3900 строений. В Иркутской области пожар уничтожил детский лагерь и более 20 дач, пишет RG.RU.

К слову, по всей стране горит как минимум 60 тысяч гектаров леса. Борьба с огнём продолжается. В тушении участвуют несколько тысяч пожарных и добровольцев.



