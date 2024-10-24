Огнеборцы потушили загоревшийся автомобиль в Жамбылской области
Сегодня, 03:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:29Сегодня, 03:29
106
В городе Шу Жамбылской области по улице Сейфулина произошло загорание моторного отсека легковой автомашины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами МЧС возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили сотрудники ведомства.
МЧС предупреждает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте необходимо звонить по номеру 112.
Самое читаемое
- Впервые в истории Казахстана сразу два учителя получили звание "Қазақстанның Еңбек Ері"
- Скончалась мать Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша Светлана Назарбаева
- Найдена пропавшая 15-летняя школьница из Актау
- Стали известны подробности о побеге задержанного из ИВС в Талгаре
- Прививки АКДС и чудо-таблетки: мама особенного ребенка развеяла мифы об аутизме