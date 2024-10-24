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Огнеборцы потушили загоревшийся автомобиль в Жамбылской области

Сегодня, 03:29
АВТОР
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Огнеборцы потушили загоревшийся автомобиль в Жамбылской области Сегодня, 03:29
Сегодня, 03:29
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В городе Шу Жамбылской области по улице Сейфулина произошло загорание моторного отсека легковой автомашины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами МЧС возгорание ликвидировано. Пострадавших нет, причина устанавливается", - сообщили сотрудники ведомства.

МЧС предупреждает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте необходимо звонить по номеру 112.

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