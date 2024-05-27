Огнеборцы ликвидировали пожар в дачном массиве в Алматы

Кровля строящегося частного жилого дома загорелась в Алматы. Жертв и пострадавших по данным МЧС, нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"В одном из дачных массивов Бостандыкского района загорелась кровля строящегося частного жилого дома.



Спасатели МЧС потушили возгорание за 20 минут с момента поступления вызова на площади 30 кв.м", - говорится в сообщении.