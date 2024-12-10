В департаменте полиции Алматинской области сообщили о предварительных результатах судебно-медицинской экспертизы о смерти дяди убитого подростка Шерзата Болата, передаёт BaigeNews.kz.

"Смерть 30-летнего мужчины, тело которого обнаружено 9 декабря на окраине Талгара, наступила в результате механической асфиксии, характерной для самоповешения. На теле отсутствуют следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. Эксперты отмечают, что обнаруженные телесные повреждения, такие как странгуляционная борозда и ссадины в области шеи, соответствуют травмам, возникающим при использовании петли. Все признаки указывают на суицид, поскольку неравномерность борозды и характер повреждений являются типичными для подобных случаев", - заявили в полиции.

Там также отметили, что обнаруженные участки, напоминающие ссадины в заушной области сосцевидного отростка и затылочной области, могли возникнуть от трения и сдавления петли.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщилось, что на похоронах мужчины полицейские задержали отца Шерзата Болата.

В Алматинской области расследуют убийство 16-летнего подростка. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка.

На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата. По факту возбуждено уголовное дело.