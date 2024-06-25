Оформить пособие на рождение ребенка можно через банковские приложения

Оформить пособия на рождение, по уходу за ребенком и многодетной семье можно через банковские приложения, передаёт BaigeNews.



Министерство труда регламентировало порядок оказания соответствующих услуг через объекты информатизации банков второго уровня (БВУ).



При возникновении права на назначение указанных пособий заявитель инициирует формирование заявления посредством объекта информатизации БВУ в автоматизированном режиме.



Объект информатизации БВУ получает сведения о заявителе через шлюз "электронного правительства" из соответствующих ИС государственных органов и (или) организаций посредством запроса.

После получения сведений объект информатизации БВУ осуществляет запросы в АИС "Е-макет" на получение сведений об отсутствии фактов назначения, подачи заявления или согласия через проактивную услугу на ее назначение. Далее формируется электронное заявление, с которым заявитель ознакамливается и подписывает своей ЭЦП.



В АИС "Е-макет" автоматически формирует электронный макет дела с электронным проектом решения и направляет его в уполномоченный орган по назначению пособия.