Оформил кредиты на незнакомца и продал чужую машину: афериста осудили в Актобе

В Актобе мужчину признали виновным в неоднократном мошенничестве. Обмануть он смог как знакомых, так и незнакомых людей, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что в июле прошлого года подсудимый А. в комнате отдыха железнодорожного вокзала познакомился с потерпевшим Б. и попросил его помочь получить документы через мобильное приложение eGov.

"Получив доступ к мобильному телефону потерпевшего, подсудимый в приложении банка оформил два товарных кредита по 650 000 тенге каждый. Далее через группы в мессенджерах под названиями Make Moneу и "Обналичка Актобе" обналичил деньги и потратил их на собственные нужды", - сообщили в суде.

Владелец телефона узнал, что на него оформлены кредиты, лишь когда получил сообщение из банка о необходимости выплаты долга. Материальный ущерб составил 1 300 000 тенге.

По второму эпизоду подсудимый в августе прошлого года попросил у знакомого Н. машину марки "ВАЗ-2112", а на следующий день продал её на рынке за 170 000 тенге. Деньги тоже потратил.

"В результате умышленного уголовного действия А. потерпевшему Н. причинён материальный ущерб в сумме 523 554 тенге. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном, просил суд не лишать его свободы", - уточнили в суде.

Мужчину осудили на 3,5 года лишения свободы.

Судом взыскан материальный ущерб в пользу потерпевшего Б. на сумму 1,3 миллиона, автомобиль потерпевшего Н. возвращён, поэтому гражданский иск по его заявлению оставлен без рассмотрения.

Приговор пока не вступил в законную силу.