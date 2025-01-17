  • 17 Января, 20:13
  • BAIGENEWS

Сульшер стал тренером "Бешикташа"

В чемпионат Турции до Сульшера переехал другой экс-тренер МЮ.

Сегодня, 18:47
АВТОР
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IG/Besiktas Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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Фото: IG/Besiktas

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер теперь будет тренировать клуб, в котором выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, сообщает Sport+, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sportplustv.kz.

Легенда "Манчестер Юнайтед" покинул английский клуб еще в ноябре 2021 года. Сегодня Сульшер возглавил "Бешикташ", о чем сообщил сам клуб, опубликовав фото в социальных сетях.

В чемпионат Турции до Сульшера переехал другой экс-тренер МЮ — Жозе Моуринью с лета в "Фенербахче".

Напомним, Алия Юсупова покинула пост главного тренера команды Казахстана по художественной гимнастике.

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