Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер теперь будет тренировать клуб, в котором выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, сообщает Sport+, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sportplustv.kz.

Легенда "Манчестер Юнайтед" покинул английский клуб еще в ноябре 2021 года. Сегодня Сульшер возглавил "Бешикташ", о чем сообщил сам клуб, опубликовав фото в социальных сетях.

В чемпионат Турции до Сульшера переехал другой экс-тренер МЮ — Жозе Моуринью с лета в "Фенербахче".

Напомним, Алия Юсупова покинула пост главного тренера команды Казахстана по художественной гимнастике.