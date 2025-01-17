Сульшер стал тренером "Бешикташа"
В чемпионат Турции до Сульшера переехал другой экс-тренер МЮ.
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
153Фото: IG/Besiktas
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер теперь будет тренировать клуб, в котором выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, сообщает Sport+, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sportplustv.kz.
Легенда "Манчестер Юнайтед" покинул английский клуб еще в ноябре 2021 года. Сегодня Сульшер возглавил "Бешикташ", о чем сообщил сам клуб, опубликовав фото в социальных сетях.
В чемпионат Турции до Сульшера переехал другой экс-тренер МЮ — Жозе Моуринью с лета в "Фенербахче".
Напомним, Алия Юсупова покинула пост главного тренера команды Казахстана по художественной гимнастике.