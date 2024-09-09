Официально озвучена позиция Елены Рыбакиной в мировом рейтинге
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга спортсменок после окончания Открытого чемпионата США, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
Первое место занимает полька Ига Швёнтек, на второй строчке - победительница US Open-2024 в женском одиночном разряде Арина Соболенко из Беларуси, третьей стала американская теннисистка Джессика Пегула, уступившая Соболенко в финале. Ее соотечественница Кори Гауфф вылетела из топ-3, заняв шестую строчку.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на четвертой позиции. Напомним, что Рыбакина провела на US Open только один матч, снявшись перед поединком второго круга из-за травмы.
Юлия Путинцева вернулась в топ-30, поднявшись на три отметки и заняв 29-ю строку.
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