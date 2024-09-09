Официально озвучена позиция Елены Рыбакиной в мировом рейтинге

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга спортсменок после окончания Открытого чемпионата США, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Первое место занимает полька Ига Швёнтек, на второй строчке - победительница US Open-2024 в женском одиночном разряде Арина Соболенко из Беларуси, третьей стала американская теннисистка Джессика Пегула, уступившая Соболенко в финале. Ее соотечественница Кори Гауфф вылетела из топ-3, заняв шестую строчку.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на четвертой позиции. Напомним, что Рыбакина провела на US Open только один матч, снявшись перед поединком второго круга из-за травмы.

Юлия Путинцева вернулась в топ-30, поднявшись на три отметки и заняв 29-ю строку.