Официально объявлено об уходе Станислава Черчесова из сборной Казахстана
Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
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Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покидает свой пост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
Трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.
Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко, сыграв вничью со сборной Норвегии.
Также сборную Казахстана покидает весь тренерский штаб.
Кандидатура нового главного тренера национальной сборной по футболу рассматривается.
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