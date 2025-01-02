Казахстанский боец наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаев в своем следующем поединке сразится против бывшего претендента на титул австралийца Стива Эрцега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом официально объявила в соцсетях команда Асу Dar Pro Team.

"Официально. Соперником нашего бойца команды Dar Team Kazakhstan Асу Алмабаева (21-2, 4-0 UFC) на турнире UFC в марте станет бывший претендент на титул Стив Эрцег (12-3, 3-2 UFC) из Австралии", — говорится в сообщении.

Возвращение Асу Алмабаева запланировано на 1 марта в рамках турнира UFC Vegas 103 в Лас-Вегасе. Свой предыдущий бой "Зульфикар" провел в октябре, в нем он победил единогласным решением судей бразильца Матеуса Николау. Недавно Асу показал свои тренировки перед боем UFC.