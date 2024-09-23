Официально объявлен следующий бой Жалгаса Жумагулова

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (16-9) проведёт следующий поединок 9 ноября в Братиславе (Словакия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником казахстанца будет валлийский файтер Аарон Эби (16-9-1).

Последний официальный бой в ММА Жалгас Жумагулов провёл в феврале: он выступил на турнире Naiza FC 57, где победил единогласным решением судей бойца из США Кливленда Маклина (17-2).

Аарон Эби в последний раз дрался в апреле и проиграл единогласным решением английскому файтеру Сэму Криси (19-5).