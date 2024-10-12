Официально объявлен бой Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC

UFC анонсировал титульный поединок с участием казахстанского файтера Шавката Рахмонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов выступит на 310-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США, штат Невада), который запланирован на 7 декабря. Его соперником будет действующий чемпион UFC в полусреднем весе, американский боец Белал Мухаммад.

Свой последний бой Шавкат Рахмонов провел в декабре прошлого года: он встретился с американцем Стивеном Томпсоном и засабмитил его во втором раунде. Что касается Белала Мухаммада, то он в июле сенсационно победил единогласным решением судей англичанин Леона Эдвардса и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.