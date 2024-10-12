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Официально объявлен бой Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC

Вчера, 22:54
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UFC Вчера, 22:54
Вчера, 22:54
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Фото: UFC

UFC анонсировал титульный поединок с участием казахстанского файтера Шавката Рахмонова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рахмонов выступит на 310-м номерном турнире в Лас-Вегасе (США, штат Невада), который запланирован на 7 декабря. Его соперником будет действующий чемпион UFC в полусреднем весе, американский боец Белал Мухаммад.

Свой последний бой Шавкат Рахмонов провел в декабре прошлого года: он встретился с американцем Стивеном Томпсоном и засабмитил его во втором раунде. Что касается Белала Мухаммада, то он в июле сенсационно победил единогласным решением судей англичанин Леона Эдвардса и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. 

 
 
 
 
 
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Публикация от SPORTS.KZ (@kzsports)

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