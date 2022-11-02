"Официальная статистика – лишь "верхушка айсберга" — министр МВД о торговле людьми

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Ежегодно в Казахстане регистрируют более 100 фактов торговли людьми. Об этом сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми в РК. Глава ведомтства отметил, что эта проблема очень актуальна и находится в центре внимания общества, передаёт BaigeNews.kz.

"Принуждение человека к рабству, мученичество, продажа как товар существуют даже в современных наиболее развитых государствах. По данным Организации Объединённых Наций, 70 процентов жертв торговли людьми в мире составляют женщины и молодые девушки. Ну и каждый третий - ребёнок. К сожалению, эта проблема касается и Казахстана", - сказал Марат Ахметжанов.

По данным МВД, ежегодно в стране регистрируют более 100 таких преступлений, раньше доходило до 300. В этом году за четыре месяца выявлено около 30 фактов торговли людьми. Задержаны были три организованные преступные группы.

"В целом в Министерстве наблюдается динамика выявления этих преступлений с реорганизацией управления по борьбе с организованной преступностью. Но, надо признать, это просто борьба с последствиями, а вся официальная статистика – лишь "верхушка айсберга". По данным международных и неправительственных организаций, количество пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел. Скажем откровенно, что на протяжении многих лет никто предметно и комплексно этой проблемой не занимался. Не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям", - добавил министр.

По его словам, сейчас полицейские не имеют полного представления о жертвах торговли людьми. Ситуацию осложняет латентность сферы. В связи с чем МВД перестраивает свою работу на проблемно-ориентированный подход. Пересматриваются вопросы установления партнёрских отношений с общественными институтами, солидарной ответственности госорганов. И этот принцип должен быть применён при выработке подходов в противодействии торговле людьми.