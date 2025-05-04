Группа казахстанских офицеров побывала на местах боев 312-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в Актобе в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие, а также члены патриотического клуба "Красная гвоздика" посетили село Детчино в Калужской области России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Там они побывали в местном музее и на воинских захоронениях, которые расположены в районе обороны Детчинского сектора. Именно здесь в 1941 году сражались бойцы 312-й стрелковой дивизии, в том числе и казахстанцы.

312-я стрелковая дивизия была сформирована в Актобе в октябре 1941 года, сразу после начала Великой Отечественной войны. В составе дивизии были в основном солдаты из Казахской ССР, а также из других советских республик. В октябре того же года дивизия была переброшена на защиту подступов к Москве, где участвовала в жестоких боях на Можайской линии обороны. Казахстанские солдаты сражались на Боровском, Малоярославецком и Детчинском направлениях, задерживая наступление противника. В результате ожесточенных боев дивизия понесла огромные потери — из 10 867 бойцов в живых осталось лишь 147 человек.

"История Великой Отечественной войны кажется далекой, но подвиг наших земляков, которые защищали Родину, не забывается", — отметил полковник Асет Аккузинов.

В завершение визита прошел торжественный митинг на воинском захоронении, где казахстанские военнослужащие и местные жители почтили память героев. Глава администрации села Елена Андреева поблагодарила всех за сохранение памяти о тех, кто погиб за нашу свободу.