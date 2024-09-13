Офицера ранили на учебных стрельбах Казахстане

Офицер воинской части 6505 Национальной гвардии получил огнестрельное ранение на учебных стрельбах, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в региональном командовании "Орталық", инцидент произошёл 12 сентября.

"В рамках плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части Национальной гвардии проводились учебные стрельбы. В результате нарушения мер безопасности офицер получил лёгкое касательное ранение ноги. На месте ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", - сообщили в Нацгвардии.