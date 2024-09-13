Офицера ранили на учебных стрельбах Казахстане
Сегодня, 21:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:14Сегодня, 21:14
136Фото: pxhere.com
Офицер воинской части 6505 Национальной гвардии получил огнестрельное ранение на учебных стрельбах, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в региональном командовании "Орталық", инцидент произошёл 12 сентября.
"В рамках плана боевой подготовки на учебном полигоне с военнослужащими воинской части Национальной гвардии проводились учебные стрельбы. В результате нарушения мер безопасности офицер получил лёгкое касательное ранение ноги. На месте ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Его состояние оценивается как удовлетворительное, жизненно важные органы не повреждены", - сообщили в Нацгвардии.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование.
Самое читаемое