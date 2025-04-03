  • 3 Апреля, 05:33
  • BAIGENEWS

Офицера нашли мёртвым в академии в Кокшетау

Полиция зарегистрировала уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства".

Сегодня, 05:23
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 05:23
Сегодня, 05:23
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Фото: МЧС РК

В Кокшетау в Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС РК найден мёртвым офицер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Nayza Kokshe.

По предварительной информации, 22-летний преподаватель, выпускник академии, совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. Тело найдено днём 2 апреля в одном из кабинетов учебного заведения.

Полиция зарегистрировала уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". 

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