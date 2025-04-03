Офицера нашли мёртвым в академии в Кокшетау
Полиция зарегистрировала уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
Сегодня, 05:23
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Сегодня, 05:23Сегодня, 05:23
51Фото: МЧС РК
В Кокшетау в Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС РК найден мёртвым офицер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Nayza Kokshe.
По предварительной информации, 22-летний преподаватель, выпускник академии, совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. Тело найдено днём 2 апреля в одном из кабинетов учебного заведения.
Полиция зарегистрировала уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
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