В Кокшетау в Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина МЧС РК найден мёртвым офицер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Nayza Kokshe.

По предварительной информации, 22-летний преподаватель, выпускник академии, совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. Тело найдено днём 2 апреля в одном из кабинетов учебного заведения.

Полиция зарегистрировала уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства".