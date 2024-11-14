Офицер получил смертельные травмы в воинской части Жаркентского гарнизона

Ещё один военнослужащий погиб в Казахстане. О происшествии сообщили в пресс-службе Сухопутных войск РК, передаёт BaigeNews.kz.

"14 ноября в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы несовместимые с жизнью офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона. Возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в заявлении.

Командование Сухопутных войск выразило соболезнование родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая помощь.

7 ноября стало известно, что в департаменте Пограничной службы по Восточно-Казахстанской области погиб военнослужащий.

В середине октября в одной из воинских частей Приозерского гарнизона солдат срочной службы совершил самострел.

Ранее причины гибели военнослужащих назвали в Нацгвардии РК.