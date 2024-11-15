Смерть офицера в Жаркенте: по делу задержаны четыре человека

Четыре человека задержаны по делу о смерти офицера в Жаркентском гарнизоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Информацию о его смерти накануне подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск РК. Сообщалось, что 14 ноября в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в воинской части Жаркентского гарнизона он получил травмы, несовместимые с жизнью. Возбуждено уголовное дело. Другие подробности не озвучиваются.

15 ноября капитана похоронили. Смерть 26-летнего военнослужащего его родственники назвали умышленной. По их словам, он скончался около часа ночи, а военные известили только в 7 утра. Брат, который омывал покойного, сказал, что он был сильно избит, на руках и ногах были следы от верёвки и трещина на черепе.

"Первое, что мы требуем от органов, расследующих дело, – справедливость. Просим и требуем, чтобы люди, причастные к делу моего брата, убившие Дархана, ответили перед законом. Сегодня на похороны пришли высокопоставленные генералы и заместители. Они просили прощение. Генерал пообещал справедливое расследование дела и наказать причастных лиц. Но мы не знаем, по какой статье идёт дело", – сказал брат покойного Ермек Мусаевич.

Представители Минобороны, присутствовавшие на траурном событии, сообщили, что по делу задержаны четыре человека.

"По факту происшествия приказом министра обороны в воинскую часть была направлена комиссия. Возбуждено дело. МВД ведёт расследование. Инцидент произошёл внутри воинской части. Задержаны четверо подозреваемых, они находятся под стражей", – сказал заместитель командующего сухопутной армией полковник Арынгали Акишев.

Он выразил соболезнования родным погибшего офицера от имени министра обороны и Сухопутных войск.