  • 8 Марта, 18:24
  • BAIGENEWS

Офицер Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана в Петропавловске

Пьяный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет.

Сегодня, 16:44
АВТОР
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Нацгвардия РК Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: Нацгвардия РК

в Петропавловске офицер воинской Нацгвардии обезоружил вооруженного хулигана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении. Мужчина пугал прохожих  и размахивал предметом, похожим на пистолет. Военный незамедлительно направился к хулигану, тот направил пистолет на него. Капитан применил приёмы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции", — говорится в сообщении.

После этого гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел. 

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