в Петропавловске офицер воинской Нацгвардии обезоружил вооруженного хулигана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении. Мужчина пугал прохожих и размахивал предметом, похожим на пистолет. Военный незамедлительно направился к хулигану, тот направил пистолет на него. Капитан применил приёмы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции", — говорится в сообщении.