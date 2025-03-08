Офицер Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана в Петропавловске
Пьяный мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет.
Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44Сегодня, 16:44
206Фото: Нацгвардия РК
в Петропавловске офицер воинской Нацгвардии обезоружил вооруженного хулигана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении. Мужчина пугал прохожих и размахивал предметом, похожим на пистолет. Военный незамедлительно направился к хулигану, тот направил пистолет на него. Капитан применил приёмы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции", — говорится в сообщении.
После этого гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел.
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